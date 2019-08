Cidades Homem armado faz reféns em ônibus e Ponte Rio-Niterói é interditada Via está totalmente bloqueada no sentido Rio. Centro de Operações pede para que travessia seja feita utilizando o serviço de barcas

Um homem armado faz passageiros de um ônibus da Viação Galo Branco de reféns na ponte Rio-Niterói na manhã desta terça-feira, 20, de acordo com a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. A ponte foi totalmente interteditada no sentido Rio. Agentes da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Militar, do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e dos Bombei...