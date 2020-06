Cidades Homem agride e ameaça mulher com facão em Rio Verde Vítima contou que estava sendo ameaçada de morte pelo companheiro, que já tem passagens por violência doméstica

Na madrugada desta terça-feira (2), a Polícia Militar atendeu a uma ocorrência no setor Morada do Sol em Rio Verde com relatos de violência doméstica. Uma mulher foi agredida pelo marido, que ameaçou mata-la com um facão caso ela chamasse a polícia. De acordo com a corporação, a vítima contou que o homem, que tem problemas psicológicos segundo ela, chegou altera...