Cidades Homem agride companheira com facadas, em Catalão, e foge Vítima foi levada para a UPA do município e não corre risco de morte

Um homem agrediu a companheira, de 49 anos, com diversas facadas na noite de sábado (28), em Catalão. Segundo a Polícia Militar, o suspeito, que morava com a vítima, está foragido. O relatório do Corpo de Bombeiros aponta que, apesar da quantidade de golpes, as lesões foram todas superficiais. Assim que atendida, a vítima foi levada para Unidade de Pronto Atendi...