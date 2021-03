Cidades Homem é suspeito de matar a companheira em Formosa Segundo um perito, que esteve no local, a vítima apresentava sinais de espancamento

Uma mulher de 36 anos foi morta neste domingo (28) em Formosa, no Entorno do Distrito Federal. O suspeito do crime, de acordo com a Polícia Militar (PM), seria o companheiro dela que se matou em seguida. Um perito que esteve no local contou que a irmã do suspeito acionou a polícia por volta das 17h30, mas foi constatado pela equipe que o crime, com requintes de cru...