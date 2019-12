Cidades Homem é suspeito de incendiar casa de ex-companheira após fim de relacionamento, em Caldas Novas Chamas destruíram parte do telhado e queimaram móveis em um dos quartos. Ninguém se feriu

Um homem é suspeito de ter incendiado a casa da ex-companheira após o fim do relacionamento, em Caldas Novas, no Sul de Goiás. O caso ocorreu na tarde desta quinta-feira (26), quando o Corpo de Bombeiros foi acionado para combater as chamas em uma residência do bairro Estância dos Buritis, naquele município. A situação foi relatada à corporação por vizinhos. Segundo os bom...