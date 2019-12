Cidades Homem é suspeito de balear ex-mulher e a filha dela após fim de relacionamento, em Formosa De acordo com a Polícia Civil, vítimas estavam em casa quando foram surpreendidas. Autor fugiu após o crime

Mãe e filha foram baleadas dentro de casa, na madrugada desta sexta-feira (27), no Setor Parque Laguna II, em Formosa, no Entorno do Distrito Federal. De acordo com a Polícia Civil (PC) de Goiás, o principal suspeito é o ex-companheiro da mulher, de 35 anos, que teria cometido o crime após o término do relacionamento. O homem teria entrado no local após derrubar o port...