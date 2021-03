Cidades Homem é resgatado das ferragens do carro após acidente na GO-156 e é transferido para o Hugol Vítima ficou ferida no trecho entre Claudinápolis, distrito de Nazário, e Anicuns e precisou ser encaminhada para tratamento em Goiânia

Um homem ficou ferido após um acidente de carro na manhã deste sábado (27), na GO-156, entre Claudinápolis, distrito de Nazário, e Anicuns. Uma equipe do Corpo de Bombeiros de Trindade foi até o local para socorrer a vítima, que estava presa nas ferragens. Após o atendimento, que contou com a ajuda também do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), o home...