Cidades Homem é resgatado após cair em cisterna em São Miguel do Araguaia Corpo de Bombeiros retirou vítima que foi encaminhada ao Hospital Municipal

O Corpo de Bombeiros resgatou, na manhã deste domingo (12), um homem que caiu em uma cisterna, em São Miguel do Araguaia, município localizado a 476 km de Goiânia, no Norte do Estado. Segundo o Corpo de Bombeiros, a chamada foi realizada às 2h42, a vítima foi resgatada com escoriações pelo corpo e encaminhada ao Hospital Municipal de São Miguel do Araguaia. De acordo...