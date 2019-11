Cidades Homem é preso transportando ilegalmente cerca de 250 canários-da-terra em Goiás Aves estavam distribuídas em 11 gaiolas escondidas em um fundo falso no banco traseiro do veículo

Um homem de 57 anos foi preso, na noite desta segunda-feira (4), transportando ilegalmente cerca de 250 canários-da-terra em um Chevrolet Montana, na BR-020, em Alvorada do Norte, na região Nordeste de Goiás. As aves estavam distribuídas em 11 gaiolas escondidas em um fundo falso no banco traseiro do veículo. O detido já responde por crime ambiental e tráfico de animais e...