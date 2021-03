Cidades Homem é preso suspeito pelo assassinato da irmã do prefeito de Porteirão Polícia Civil chegou à conclusão da participação por confronto papiloscópico, descobrindo que o autor usava identidade falsa há 12 anos

O homem suspeito de cometer feminicídio contra Elizabeth da Silva, de 62 anos, foi preso em flagrante no sábado (13). A mulher, morta a facadas, foi encontrada em casa pelo irmão, prefeito do município, logo após o assassino ligar para família da vítima e contar que ela havia sido ferida durante um assalto. Ela era irmão do prefeito de Porteirão, município localizado a...