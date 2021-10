Cidades Homem é preso suspeito de usar doces para atrair e estuprar criança em Planaltina de Goiás A Polícia Civil informou que o suspeito era vizinho do menino

Um homem de 52 anos foi preso suspeito de usar doces e balas para atrair e estuprar um menino de 4 anos em Planaltina de Goiás, no entorno do Distrito Federal (DF). Segundo a Polícia Civil (PC), o homem era vizinho da criança. De acordo com a corporação, ele se aproveitava da proximidade que tinha do menino para praticar os crimes. Ele supostamente atraía o garo...