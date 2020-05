Cidades Homem é preso suspeito de tentar matar a mulher em Anápolis Vítima foi agredida com socos, chutes e golpes de faca

Um homem foi preso na noite desta segunda-feira (4) suspeito de agredir a companheira e tentar matá-la com golpes de faca em Anápolis, na Região Central de Goiás. O casal estava em casa quando começou uma discussão. Durante a briga, o homem começou a agredi-la com socos e chutes. O suspeito pegou uma faca e tentou golpeá-la no pescoço, mas a vítima se protegia com as...