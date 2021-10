Um homem que, segundo a Polícia Civil, queria contratar um empréstimo de R$ 400 mil em nome do irmão foi detido em flagrante, nesta terça-feira (5), durante a Operação Irmão Traíra. Segundo a corporação, Ademir Rodrigues de Siqueira, de 49 anos, usava o documento falso do familiar, que se tornou portador de necessidades especiais, após sofrer um acidente de trânsito.

Por conta desse acidente, inclusive, a vítima recebeu R$ 22 mil de indenização e por esse motivo o suspeito teria fraudado a conta bancária do irmão para pegar o valor, e fazer também o empréstimo para suposta compra de imóveis.

De acordo com a corporação, enquanto Ademir era preso uma mulher denunciou que em 2019 foi vítima de estelionato quando ele teria se passado por advogado. O suspeito continuará sendo investigado já que papéis foram encontrados com ele, que apontaram outros crimes como falsificação de documento particular.

A Polícia acredita que mais pessoas possam ter sido vítimas do investigado.