Vida Urbana Homem é preso suspeito de mostrar órgão genital para irmãos em Goiânia Detido chegou a ser agredido por alguns passageiros

Um homem foi preso suspeito de mostrar o órgão genital para dois irmãos dentro de um ônibus do transporte coletivo, no último sábado (27), no Parque Oeste Industrial, em Goiânia. Segundo a Polícia Militar (PM), as crianças de 4 e 10 anos estavam com a mãe, que percebeu a ação do detido. O suspeito chegou a ser agredido por alguns passageiros. Ele foi detido e levado à...