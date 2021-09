Cidades Homem é preso suspeito de maus-tratos a animais silvestres e exóticos em Goiânia Policiais encontraram alguns animais mortos e em estado de decomposição

Um homem, de 33 anos, foi preso suspeito de criar animais silvestres e exóticos, sem as devidas condições sanitárias, no setor sevene, em Goiânia. A equipe do Batalhão Rural da Polícia Militar de Goiás (BPMRURAL) chegou até o endereço por meio do disk-denúncia rural. A Polícia Militar (PM) informou que ao chegar ao local, um lote baldio, as equipes localizaram vários...