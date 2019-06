Cidades Homem é preso suspeito de matar o pai a facadas após discussão, em Caldas Novas Vítima, de 63 anos, foi socorrida, mas morreu antes de chegar ao hospital

Um homem de 38 anos foi preso na manhã desta quarta-feira (26), no município de Caldas Novas, no Sudoeste do Estado, por suspeita de matar o próprio pai. Segundo a Polícia Civil, a vítima, um idoso de 63 anos, foi atingida por golpes de faca no interior da casa em que residia. O filho foi preso em flagrante no local do crime pela Polícia Militar. De acordo com in...