Vida Urbana Homem é preso suspeito de matar companheira a facadas em Senador Canedo Em depoimento, o suspeito diz que a vítima escorregou em cima da faca

Um homem de 55 anos foi preso suspeito de matar a companheira de 35 anos, com vários golpes de faca, na tarde de sábado (31), no setor Nova Goiânia, em Senador Canedo. De acordo com a Polícia Civil (PC), os dois começaram uma discussão quando a mulher fez um corte na mão do suspeito. Em seguida, ele a esfaqueou nas costas, na barriga e nos ombros. Em depoimento,...