Cidades Homem é preso suspeito de matar avó, tia e primo de 7 anos a facadas em Santo Antônio do Descoberto Segundo polícia, ele possui distúrbios mentais, deveria fazer uso de medicamentos e teria tido surto

Gildeu Xavier, de 37 anos foi preso nesta terça-feira (13), em Santo Antônio do Descoberto, no entorno do Distrito Federal (DF), suspeito de matar a facadas a avó, de 75 anos; a tia, de 51 e um primo de apenas 7 anos. O pai do suspeito afirmou à polícia que o filho tem distúrbios psiquiátricos e que teria tido um surto antes de assassinar a família. Ele foi detido e e...