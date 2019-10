Cidades Homem é preso suspeito de manter a ex-mulher e o filho em cárcere privado em Goiás Detido não aceitava o fim do relacionamento

Um homem foi preso, neste domingo (13), suspeito de manter a ex-mulher e o filho em cárcere privado, em Bom Jesus de Goiás, no Sul do Estado. O suspeito não teria aceitado o fim do relacionamento e levou as vítimas à força para a casa dele. Testemunhas viram a situação e chamaram a polícia. Na residência, os PMs encontraram as vítimas presas e porções de maconha. O home...