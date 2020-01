Cidades Homem é preso suspeito de falsificar documentos e fabricar cartões de crédito, em Goianésia Segundo o delegado responsável, Marco Antônio Zenaide Maia, o suspeito levava uma vida de luxo, com viagens aéreas de primeira classe para o exterior e possuia uma carro avaliado em R$ 150 mil

Um homem foi preso nesta quarta-feira (23), suspeito de fabricar cartões de crédito e documentos falsos, além de vender produtos falsificados pelas redes sociais, em Goianésia, no Centro do estado. De acordo com a Polícia Civil, ele ainda realizava compras com um CPF que não seria dele. O suspeito foi encaminhado à delegacia do município, onde deverá responder por estelionato, l...