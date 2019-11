Cidades Homem é preso suspeito de exigir que ex-companheira mantivesse relação sexual em Goiás Vítima marcou com o suspeito em um motel e levou a Polícia Civil, onde ocorreu a prisão em flagrante, diz delegado

Siloe Aparecido Freitas Garcia, de 35 anos, foi preso na noite desta quarta-feira (6) em Morrinhos, região Sul do Estado, suspeito de exigir que uma ex-companheira, de 32, mantivesse relação sexual com ele para que não divulgasse supostas fotos íntimas dela em redes sociais. Segundo a Polícia Civil, a vítima teve uma breve relação com o suspeito, período em que enviou f...