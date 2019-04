Vida Urbana Homem é preso suspeito de estuprar menino de 5 anos em Pires do Rio Segundo a polícia, o crime aconteceu na casa da avó da vítima

Um homem de 55 anos foi preso, na tarde desta segunda-feira (1º), em Pires do Rio, no Sudeste do Estado, suspeito de estuprar um menino de 5. Segundo a Polícia Militar (PM), o crime aconteceu na casa da avó da vítima e o suspeito é amigo da família. O caso foi descoberto após uma testemunha dizer que viu o suspeito sem roupas perto da criança. O menino passou por ex...