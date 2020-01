Cidades Homem é preso suspeito de estuprar menino de 3 anos em Formosa Caso foi descoberto pelo pai do garoto, que acionou a Polícia Militar

Um homem foi preso suspeito de estuprar um menino de 3 anos, na noite desta segunda-feira (15), no Parque Vila Verde, em Formosa, no Entorno do Distrito Federal. A Polícia Militar (PM) foi chamada depois que o pai da criança encontrou o suspeito, que era um amigo da família, no banheiro com o garoto. O detido falou que passava um remédio nas nádegas do menino, que se...