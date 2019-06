Cidades Homem é preso suspeito de estuprar menina de 10 anos e obrigar o irmão a filmá-la durante o banho O suspeito, de 31 anos, trabalhava na fazenda onde as vítimas moravam com os pais

Um homem, de 31 anos, foi preso na manhã dessa quinta-feira (13) por suspeita de ameaçar e abusar sexualmente de uma menina de 10 anos. Ele trabalhava na fazenda em que a criança mora, em Itacajá, 304 km de distância de Palmas. Segundo a Polícia Civil, os abusos começaram no final de 2018, logo depois que o homem chegou do Pará e foi contratado para trabalhar no loc...