Cidades Homem é preso suspeito de envolvimento no sumiço de funcionária do MEC Letícia Sousa Curado, de 26 anos, saiu de casa na sexta-feira (23), por volta das 7h da manhã e não foi vista mais

A Polícia Civil do Distrito Federal (PC-DF) prendeu um homem suspeito de estar envolvido no desaparecimento da advogada Letícia Sousa Curado, funcionária do Ministério da Educação (MEC), de 26 anos, que não é vista desde sexta-feira (23) pela manhã, em Planaltina. Segundo informações da polícia, imagens de circuito de segurança mostram Letícia entrando no veí...