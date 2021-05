Cidades Homem é preso suspeito de drogar e estuprar adolescente de 13 anos, em Carmo do Rio Verde O suspeito alegou que a relação sexual ocorreu com o consentimento da vítima, fato que não afasta a caracterização do crime, segundo a polícia

Um homem de 32 anos foi preso na tarde da última quarta-feira (20), em Carmo do Rio Verde, suspeito de drogar e estuprar uma adolescente de 13 anos de idade. Segundo a Polícia Civil, o Conselho Tutelar da cidade informou que a menor de idade, com possíveis transtornos psicológicos, teria fugido de casa, e foi obrigada a manter relações sexuais com o suspeito. Após as dil...