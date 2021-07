Cidades Homem é preso suspeito de cortar pescoço de mulher e colocar fogo no corpo em Goiânia Investigação aponta que preso agiu com outras três pessoas

Um homem de 45 anos foi preso por agentes da Delegacia Estadual de Investigações de Homicídios (DIH), nesta sexta-feira (2), suspeito de cortar o pescoço de uma mulher e ajudar a colocar fogo no corpo depois do crime com outras três pessoas. As investigações mostraram que, no dia 10 de março, os quatro levaram a vítima para um local isolado no setor Sítio Recrei...