Cidades Homem é preso suspeito de cortar duas árvores em Aparecida de Goiânia Detido foi levado para o 1º Distrito Policial do município, onde foi autuado e multado em R$ 2 mil

Um homem foi preso suspeito de cortar duas árvores na Praça do Centro Administrativo, na noite desta segunda-feira (28), no Residencial Village Garavelo, em Aparecida de Goiânia. O suspeito foi identificado como Célio Ramos dos Santos. De acordo com a Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Semma), os fiscais chegaram ao local no momento do corte. Eles chamaram uma equipe d...