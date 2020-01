Cidades Homem é preso suspeito de comercializar armas de fogo e munições em São Miguel do Araguaia Após denúncia, uma equipe de policiais militares do Comando de Operações de Divisas foi até o setor Santa Lúcia, onde localizou o suspeito

Um homem, de 49 anos, foi preso na manhã desta quinta-feira (30), suspeito de comercializar armas de fogo e munições no município de São Miguel do Araguaia, na região Norte do estado. Após denúncia, uma equipe de policiais militares do Comando de Operações de Divisas (COD) foi até o setor Santa Lúcia, onde localizou o suspeito. Com ele, foram encontradas duas armas ...