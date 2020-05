Cidades Homem é preso suspeito de balear a ex e mais duas pessoas em Goiás Crime aconteceu na madrugada do último domingo (2)

Um homem foi preso na tarde desta terça-feira (6) suspeito de por balear a ex- mulher e outras duas pessoas por ciúmes no setor Ceará, em Aragarças, na Região Oeste de Goiás. O crime aconteceu na madrugada do último sábado (2). As vítimas estavam dentro de uma casa quando o suspeito chegou no local. Ele não aceitava o término da relação, que já durava sete meses,...