Vida Urbana Homem é preso suspeito de agredir rapaz com um bastão cheio de pregos em Goiânia Segundo a Polícia Militar, o suspeito chegou de bicicleta em uma distribuidora de bebidas e pediu a vítima que lhe comprasse um cigarro

Um homem foi preso, na madrugada desta terça-feira (16), suspeito de agredir um rapaz com um bastão cheio de pregos em uma distribuidora de bebidas da Avenida Liberdade, no setor Conjunto Riviera, em Goiânia. Segundo a Polícia Militar (PM), o suspeito chegou de bicicleta no estabelecimento e pediu a vítima que lhe comprasse um cigarro. Mas o homem disse que não tinha d...