Vida Urbana Homem é preso suspeito de agredir idoso de 73 anos em Goiás A vítima foi atacada no último dia 3 com socos e chutes enquanto fazia a caminhada matinal, segundo a polícia

Um homem de 43 anos foi preso, na manhã desta quinta-feira (11), suspeito de agredir um idoso de 73 com deficiência física e mental, em Aragarças, na região Oeste de Goiás. De acordo com a Polícia Civil (PC), a vítima foi atacada no último dia 3 com socos e chutes enquanto fazia a caminhada matinal. Toda a ação foi filmada e acompanhada por populares. Responsável pela i...