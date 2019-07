Cidades Homem é preso suspeito de agredir e tenta esfaquear namorada de 15 anos em Goiatins O suspeito, de 21 anos, fugiu e foi encontrado em uma chácara; A garota ficou ferida no rosto e no pescoço

Um homem foi preso no Tocantins por suspeita de agredir e tentar esfaquear sua namorada, uma adolescente de 15 anos. O caso aconteceu na tarde dessa segunda-feira (8), no município de Goiatins. O suspeito tem 21 anos. De acordo com a Polícia Militar (PM), a vítima ficou ferida no rosto e no pescoço. O homem teria agredido a garota com tapas, socos e depois tentou...