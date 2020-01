Cidades Homem é preso suspeito de agredir a ex-mulher e a filha em Goiás Vítima contou que o ex-companheiro invadiu a casa em que elas moram e as ameaçou de morte, caso ela se relacionasse com outros homens

Um homem foi preso suspeito de agredir a ex-mulher e enforcar a filha, de 6 anos, em Ipameri, na região Sudeste de Goiás. As agressões aconteceram no domingo (26). A vítima contou que o ex-companheiro invadiu a casa em que elas moram e as ameaçou de morte, caso ela se relacionasse com outros homens. Após as ameaças, o homem começou a agredir a ex e a filha ...