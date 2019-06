Cidades Homem é preso suspeito de agredir a ex-mulher a pedradas em Goiás Detido, de acordo com a polícia, não aceitava o fim do relacionamento e começou a perseguir a vítima

Um homem foi preso, na tarde desta quinta-feira (13), em Morrinhos, na Região Sul de Goiás, suspeito de agredir a pedradas a ex-mulher e o atual companheiro dela e ainda ameaçar matar o próprio filho. O homem, de acordo com a polícia, não aceitava o fim do relacionamento e começou a perseguir a vítima. A Polícia Civil (PC) informou que as agressões aconteceram em Pir...