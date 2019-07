Cidades Homem é preso suspeito de agredir a companheira em Aparecida de Goiânia

Uma mulher sofreu diversos ferimentos no rosto após ser agredida pelo companheiro, na madrugada de hoje (25), no bairro Cidade Vera Cruz 2, em Aparecida de Goiânia. Segundo a Polícia Civil (PC), o casal ingeria bebidas alcoólicas dentro de casa quando começou a discutir. O homem deu socos no rosto da mulher até ela cair. No chão, ela recebeu chutes do suspeito. A vítima c...