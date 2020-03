Cidades Homem é preso por tráfico de drogas em Rio Verde Na casa do suspeito ainda foram apreendidos balança de precisão e dinheiro

Um homem foi preso neste fim de semana por tráfico de drogas no setor Jardim Goiás, em Rio Verde. De acordo com a Polícia Militar (PM), durante patrulhamento pelo bairro, encontrou o motociclista em atitude suspeita e foi feita a abordagem. Com o suspeito, a corporação encontrou em um dos bolsos, porções de cocaína. A equipe então foi até a casa do motociclista e loca...