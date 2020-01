Cidades Homem é preso por tentativa de estupro em Goiânia Suspeito foi preso em flagrante e levado para à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher

Um homem foi preso por tentativa de estupro na noite deste domingo (5), no Jardim Atlântico, em Goiânia. Policiais militares faziam uma patrulha pelo setor quando viram duas mulheres correndo e pedindo ajuda. Elas contaram que foram atacadas por um homem, que estava com as partes íntimas a mostra. O suspeito foi localizado e as vítimas o reconheceram como suspei...