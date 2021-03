Cidades Homem é preso por suspeita de tráfico de drogas em Jataí De acordo com a PM, o suspeito tentou fugir e chegou a pular o muro da casa vizinha, mas foi detido

Um homem de 23 anos foi preso em Jataí, no sudoeste goiano, na tarde de quinta-feira (4), suspeito de tráfico de drogas. Segundo informações da Polícia Militar, ele foi abordado em uma casa localizada no Setor Francisco Antônio, que seria o ponto de venda dos entorpecentes. Ainda de acordo com a PM, o suspeito tentou fugir e chegou a pular o muro da casa vizinha, mas fo...