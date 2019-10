Um homem foi preso suspeito de matar a ex-mulher dentro de casa, na madrugada desta segunda-feira (21), em Valparaíso de Goiás, no Entorno do Distrito Federal. De acordo com a Polícia Civil (PC) de Goiás, a vítima foi atingida por um tiro no abdome e morreu no local. Ao ser preso, ele alegou que o disparo foi acidental. O caso, no entanto, é investigado como feminicídio.

Segundo a PC, o suspeito estava embriagado e sob o efeito de drogas quando foi à casa em que a ex-mulher estava, dentro de um condomínio. Antes do disparo, eles teriam tido uma discussão. O homem tentou fugir, mas foi encontrado a alguns metros de distância da casa. Na tarde desta segunda-feira, ele passou por audiência de custódia, teve sua prisão mantida e foi transferido para a unidade prisional do município.

O caso foi registrado na 2ª Delegacia de Polícia de Valparaíso de Goiás. A reportagem tentou entrar em contato com o delegado Rafael Pareja, do Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops) da cidade, mas as ligações não foram atendidas.

Feminicídios em Goiás

O caso de Valparaíso de Goiás é o quinto, em dez dias, em que mulheres são mortas por ex-companheiros no Estado. Em matéria publicada nesta segunda-feira, o POPULAR mostrou que, entre os dias 11 e 14 deste mês, outras quatro vítimas foram assassinadas de forma semelhante. Os crimes ocorreram em municípios do Entorno do Distrito Federal e na região metropolitana de Goiânia.

Segundo a reportagem, que conta também as histórias das vítimas, todos os casos têm um fator em comum: a não aceitação do fim da união e as tentativas das mulheres de construir novas relações.