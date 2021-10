Cidades Homem é preso por manter central de falsificação de CNHs em Morrinhos Suspeito foi preso em flagrante enquanto imprimia os papéis

Um homem de 28 anos foi preso em flagrante por manter uma central de falsificação de Carteira Nacional de Habilitação (CNH). De acordo com a Polícia Civil (PC), a prisão foi realizada após denúncia anônima nesta quarta-feira (27). Segundo a PC o suspeito disponibilizava, em um site fraudulento do Detran, a venda das referidas carteiras de habilitação e, no ato da...