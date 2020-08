Cidades Homem é preso por dirigir embriagado e provocar acidente, em Itumbiara Condutor trafegava no perímetro urbano quando invadiu a pista contrária e bateu de frente com uma moto. O motociclista sofreu diversos ferimentos

Um homem foi preso por dirigir embriagado e provocar um acidente de trânsito na BR-153, em Itumbiara, no Sul goiano. O caso foi registrado no final da tarde desta segunda-feira (24). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista trafegava no perímetro urbano, quando invadiu a pista contraria. O carro do condutor colidiu de frente com um motociclista, que so...