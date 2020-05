Cidades Homem é preso na BR-364, em Jataí, com 50kg de drogas Suspeito tentou despistar os policiais chamando um guincho, para que pudesse passar pela fiscalização sem ser revistado

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um homem, de 22 anos, na madrugada deste sábado (9), que carregava 50kg de drogas em um GM Monza com placas de Mato Grosso do Sul, no KM-198 da BR-364, em Jataí, no Sudoeste do Estado. Segundo a corporação, a PRF fazia uma fiscalização nas proximidades e o suspeito tentou despistar os policiais chamando um guincho. Ele fi...