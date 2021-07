Cidades Homem é preso na BR 153 transportando 30 Kg de cocaína Droga estava escondida no assoalho da camionete

Um caminhoneiro de 40 anos foi preso na tarde desta segunda-feira (05) durante abordagem na BR 153 no município de Piracanjuba. O homem transportava vários tabletes de cocaína escondidos no assoalho do veículo. O condutor apresentou informações desencontradas o que elevou a suspeita dos policiais. Ao realizarem uma busca minuciosa no veículo foram encontrados vários...