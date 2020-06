Cidades Homem é preso em Uruaçu com 13 mil minhocuçus Ato é proibido por ser considerado crime ambiental. O homem detido deverá responder termo circunstanciado de ocorrência e pagar multa de até R$ 500 por cada animal apreendido

Um homem de 36 anos foi preso na tarde desta segunda-feira (1º) no km 198 da BR-153, em Uruaçu, região norte do Goiás, com cerca de treze mil minhocuçus, que são silvestres. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o homem preso seguia em uma caminhonete GM S-10 e os animais estavam distribuídos em sacos de TNT e caixas. Os animais também são conhecidos como m...