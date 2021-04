Cidades Homem é preso em Trindade suspeito de contrabandear cigarros do Paraguai Durante a busca no veículo foram encontrados R$ 8.500 em espécie, que, de acordo com o motorista, foram adquiridos por meio da venda da mercadoria

Um homem foi preso durante uma abordagem de rotina da Polícia Militar, na zona rural de Trindade, suspeito de contrabandear cigarros do Paraguai. Ele conduzia um veículo com 101 caixas de cigarros sem nenhuma documentação. Segundo informações dos militares, durante a busca no veículo foram encontrados R$ 8.500 em espécie, que, de acordo com o motorista, foram adquir...