Cidades Homem é preso em São Fracisco de Goiás suspeito de estuprar a filha e a neta Outras duas mulheres da família do investigado disseram também terem sido vítimas dos abusos

Um homem foi preso na quarta-feira (25) suspeito de abusar sexualmente de quatro mulheres da própria família. Entre as vítimas estão uma filha e uma neta do investigado. De acordo com a Polícia Civil, a filha do suspeito, hoje com 30 anos, relatou que, quando ela ainda era criança, o pai a acariciava de maneira muito íntima, e não “normal, como um pai faz”. As out...