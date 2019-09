Cidades Homem é preso em Rio Verde por transportar 32 toneladas de semente de soja roubada Carga de Uberlândia estava avaliada em R$ 90 mil e motorista afirmou que receberia R$ 500 pelo serviço

Um homem de 53 anos de idade foi preso na tarde deste sábado (21), com uma carga de sementes de soja roubada em Uberlândia (MG), avaliada em R$ 90 mil. A abordagem foi realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), no KM 49 da BR-452, em Rio Verde, no Sudoeste de Goiás. O motorista confessou que recebeu os alimentos em Uberlândia e disse que receberia R$ 500 para e...