Cidades Homem é preso em Rio Verde com drogas sintéticas avaliadas em R$ 40 mil Com o suspeito, a PM encontrou cocaína, ecstasy e LSD

Um homem foi preso com drogas sintéticas avaliadas em R$ 40 mil, na última quarta-feira (22), no bairro Dona Gercina, em Rio Verde. De acordo com a Polícia Militar (PM), durante patrulhamento pelo bairro, a equipe encontrou o suspeito saindo de uma casa em obra e durante a abordagem, foram localizadas unidades de ecstasy no bolso. A polícia entrou na residência e lá e...