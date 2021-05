Cidades Homem é preso em Jesúpolis suspeito de ameaçar e extorquir o vice-prefeito Ele foi autuado em flagrante por injúria racial, extorsão, posse e porte ilegal de arma de fogo

Um homem foi preso na última quinta-feira (13) pela Polícia Civil, suspeito de extorquir e ameaçar o vice-prefeito de Jesúpolis, na região central de Goiás. O flagrante ocorreu depois que a própria vítima entrou em contato com a delegacia de Jaraguá. As ameaças teriam começado em janeiro deste ano. De acordo com a polícia, o vice-Prefeito afirmou que tinha acabad...